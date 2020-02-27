Дастан Джумабеков перепутал фамилию министра сельского хозяйства

Спикер назвал чиновника Чудиновым

Спикер ЖК Дастан Джумабеков на сегодняшнем заседании парламента перепутал фамилию министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева с фамилией экс-премьер-министра Игоря Чудинова.

Торага зачитывал текст проекта постановления парламента относительно работы правительства по проведению весенне-полевых и хозяйственных работ 2020 года.

«Принять к сведению информацию первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова и министра сельского хозяйства и мелиорации Эркинбека Урайымовича Чудинова… Чодуева», - сказал Джумабеков.

Источник: VESTI.KG