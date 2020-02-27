 Дастан Джумабеков перепутал фамилию министра сельского хозяйства 

Спикер назвал чиновника Чудиновым
Спикер ЖК Дастан Джумабеков на сегодняшнем заседании парламента перепутал фамилию министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева с фамилией экс-премьер-министра Игоря Чудинова.
Торага зачитывал текст проекта постановления парламента относительно работы правительства по проведению весенне-полевых и хозяйственных работ 2020 года.
«Принять к сведению информацию первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова и министра сельского хозяйства и мелиорации Эркинбека Урайымовича Чудинова… Чодуева», - сказал Джумабеков.
Источник: VESTI.KG
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