Ирина Карамушкина: Посадите в камеру меня вместо Атамбаева

Депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина заявила о готовности «сесть» вместо Алмазбека Атамбаева.

Депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина заявила о готовности «сесть» вместо Алмазбека Атамбаева. Об этом она написала в соцсети Facebook.

«Теперь мой личный вызов бывшему однопартийцу, ставшему благодаря (в первую очередь) доверию и поддержки Алмаза Атамбаева и всей партии — президенту КР Сооронбаю Жээнбекову! В любом правиле бывают отступления, так вот есть такое действие как обмен. Вы все равно «навесили» уже особо тяжкие статьи всем, кто остался с Атамбаевым и противостоял беззаконию, сделали из нормальных, честных граждан преступников, затянули в суды! Так вот, я вношу предложение: отпустить Атамбаева под залог — я предлагаю лично себя! Посадите, закройте меня, а он пусть проходит курс лечения! Это не геройство и бравада, это — «сам погибай, а товарища выручай!» Вам это, к сожалению, никогда не понять. Не берите очередной грех на душу, отпускайте вожжи!» — написала парламентарий (пунктуация и орфография автора сохранены).

Источник: Элгезит