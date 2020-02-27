Турсунбек Акун, омбудсмен: «Лидер партии не должен быть «монстром»

«Не поддержку ни одну партию, ни одной партии не отдам предпочтение, буду объективен и выборы будут справедливыми».

— Господин Турсунбек, во время выступления в Жогорку Кенеше президент заявил, что будет одинаково относиться ко всем партиям, не отдавая предпочтение одной. Можно ли верить словам Сооронбая Шариповича?

— Можно. Потому что Сооронбай Шарипович не на пустом месте сделал такое заявление. Он обратился к народу с высокой трибуны парламента, заявил: «Не поддержку ни одну партию, ни одной партии не отдам предпочтение, буду объективен и выборы будут справедливыми». Такие слова президента получили поддержку народа. Я заметил, что Сооронбай Шарипович тем самым хочет отличаться от предыдущих президентов, быть объективным и справедливым. Президент понимает, что поддержка собственной партии ни к чему хорошему не приведет, он старается не повторить ошибки бывших президентов. Я верю в то, что Сооронбай Шарипович, в отличие от бывших президентов, честно проведет выборы.

— Правильно ли поступил президент, поддержав снижение порогового барьера на парламентских выборах с 9 до 7%? Или даже этот показатель слишком высок для политических партий Кыргызстана?

— Президент предложил снизить пороговый барьер с 9 до 7%, что говорит о том, что он не проявляет безразличие к таким вопросам, не закрывает глаза на общественные обсуждения, прислушивается к народу, учитывает мнение депутатов, не оставляет без внимания конференции круглые столы. В общем, выслушав различные мнения, он вынес усредненное решение. Он постарался сделать так, чтобы решение удовлетворило всех. Поэтому я думаю, что 7% показатель правильный. Депутаты VI созыва тоже преодолели 7% барьер и в Жогорку Кенеш попали 6 партий. И сейчас будет неплохо, если придут 5 или 7 партий. При 9% пришли бы 2-3 партии и среди общественности возникли бы недовольства. Не прошедшие партии вышли бы на улицы и нарушилась бы стабильность. Президент учел все эти обстоятельства и остановился на 7%. Депутаты поддержали.

— Почему, несмотря на поддержку президента, хотят применить не на этих, а на следующих выборах законопроект о повышении ответственности партий, когда лидер партии не сможет самостоятельно решать вопросы, касающиеся мандатов?

— Президент напомнил о законе о партиях, об ответственности. Потому что в Кыргызстане было много случаев, когда лидер партии оказывал давление. Став депутатом, человек мог решением партийного лидера лишиться мандата, несмотря на то что он тратил деньги на выборы. Президент придерживается принципа, по которому человек не может лишиться мандата, если он был в списке кандидатов. Партийный лидер не должен быть «монстром». Закон позволяет ограничить полномочия партийного лидера, помешав ему злоупотреблять должностным положением. Из-за этой особенности закон не нашел поддержки и предлагают принять его к следующим выборам. Потому что лидеры вновь хотят делать то, что им вздумается. Им не нравится закон, ограничивающий их возможности. А что изменится до следующих выборов – один Бог знает. Думаю, закон нужно принимать сейчас, чтобы после выборов не было скандалов. Ни чьи права не должны быть ущемлены. Я не говорю, что все лидеры партий плохие. Многие думают о народе. Тем не менее, будет не лишним принять закон, ограничивающий их полномочия.

Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 26.02.2020 / стр. 5