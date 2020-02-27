Кыргызстанцам упростят процедуру пограничного контроля на границе с Казахстаном

Из «контрольного перечня» исключат некоторые документы

Нижняя палата парламента Казахстана - Мажилис - ратифицировала Протокол о порядке пребывания кыргызстанцев в РК и казахстанцев в КР.

«Протоколом предусматривается исключение из перечня документов для пересечения государственной границы сторон свидетельства о рождении для детей, не достигших возраста 16 лет, со справкой-вкладышем (с фотографией), с указанием принадлежности к гражданству сторон», - написано в заключении по законопроекту.

Когда начнет действовать этот порядок, пока неизвестно. Протокол должен пройти соответствующие процедуры.

Кроме того, Кыргызстан еще на год продлил срок модернизации контрольно-пропускных пунктов. Это связано с необходимостью дополнительного времени на завершение работ по модернизации.

«Главами государств в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан Протокол о внесении изменения с «24 месяцев» на «48 месяцев», то есть до 12 августа 2019 года. Между тем и в эти сроки кыргызская сторона не уложилась», - сообщил на заседании Мажилиса первый вице-премьер Казахстана Алихан Смаилов.

Поэтому 29 мая 2019 года в Нур-Султане главами государств в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан Протокол о внесении изменения с «48 месяцев» на «72 месяца», то есть до 12 августа 2021 года.



Источник: vesti.kg