Мужчина с зашитым ртом пришел к посольству Кыргызстана в РФ 

Протестующий выступил в поддержку Садыра Жапарова
Накануне мужчина с зашитым ртом пришел к посольству Кыргызстана в Москве. Об этом сообщает ИА «РИА Новости» со ссылкой на источника в опреативных службах.
Источник уточнил, что об инциденте стало известно в 17:00 часов.
По словам собеседника агентства, мотивы мужчины неизвестны. Его направили в отделение полиции Якиманка, куда вызвали медиков.
«Это не соответствует действительности. Именно такого инцидента не было», - опровергли «РИА» данную информацию в посольстве Кыргызстана.
Позднее Telegram-канал Mash сообщал, что протестующий выступил в защиту экс-депутата ЖК Садыра Жапарова.
«Рот Жаныбек зашил себе сам, в знак протеста, прямо перед своим одиночным пикетом. А невысказанные требования написал на плакате:
«Свободу Садиру Жапарову, я буду голодать за свою страну, за свою родину, за светлое будущее», - передает Mash.
Напомним, в 2018 году бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова признали виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году и захвате в заложники экс-главы Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.
Источник: vesti.kg
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