В Караколе скандал. Депутат избил депутата

Избит депутат Каракольского городского кенеша Азамат Айтбаев. Об этом он лично сообщил Govori.TV.

По его словам, его избил коллега, депутат от партии СДПК Тулганбек Чолпонбаев. Это произошло вчера, 25 февраля.

«Вчера у нас проходила сессия, на которой рассмотривался ряд предложений, вопросов. В том числе был заслушан отчет градоначальника за 2019 год. Я предложил принять отчет мэра, большинство депутатов поддержали. Сидевший напротив меня депутат Тулганбек Чолпонбаев, гораздо старше меня по возрасту, сказал, чтобы я вышел из зала заседания.

Мы вошли в другой кабинет, он закрыл дверь и начал меня избивать: бил ладонью по ушам, начал душить со словами: «Ты что, стал таким крутым. Почему говоришь, чтобы поддержали?» Я предложил ему разбираться без рукоприкладства, словами, после чего ушёл в зал заседаний. Вскоре после этого я прибыл в штаб партии «Табылга», где он меня нашел и попросил прощения, сказав: «Я немого погорячился, ты же мой братишка».

Я обратился в милицию с заявлением на него. Вечером обследовался в больнице, диагностировали сотрясение. Также обратился к ЛОРу. Скоро ещё пойду», — рассказал Айтбаев.

Он отметил, что Тулганбек Чолпонбаев пришел в горкенеш депутатом от партии СДПК, а сейчас собирается на выборы в горкенеш как каракольский лидер партии «Мекеним Кыргызстан».

Добавим, до этого «Азаттык» писал о недовольствах по поводу поведения депутата социал-демократической фракции Караколького горкенеша Иссык-Кульской области Тулганбека Чолпонбаева. Участвовавшие на сессии горкенеша депутаты заявили, что стали очевидцами, как Чолпонбаев унижал своих коллег, ругал их грубыми словами.

Источник: govori.tv