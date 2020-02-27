Политик А. Келдибеков: «Слабым» сделал Текебаев... Он должен быть сделать правильно, когда писал закон» (вопрос дня)

В Бишкеке 22 февраля прошла конференция партии «Ата Мекен».

В Бишкеке 22 февраля прошла конференция партии «Ата Мекен». На ней лидер партии Омурбек Текебаев раскритиковал правительство. Он заявил, что рост экономики замедлился, в страну не прибывают прямые инвестиции. Правительство назвал «бечел, шалтурук». В ответ пресс-служба правительства распространила заявление, в котором связала текебаевскую критику с приближением выборов.

Портал SUPER.KG задал вопрос: «Текебаев назвал правительство «слабым», а правительство связало его критику с приближающимися выборами. Действительно ли правительство слабое или критика связана исключительно с выборами?»

По словам политика Ахматбека Келдибекова, таким, как Текебаев, ничего не нравится.

«Мне понравилась интермедия юмориста Тынара Курбаналиева, в которой он говорит «есть 119 овец, но нет теке [козла]». Этот Текебаев не знает, о что потереться. Он занимается политической спекуляцией, думая, что скажет что-то и дело его решится. Закон для всех одинаков. Поэтому на сегодняшний день он то говорит, что президент забрал себе экономическую сферу, то называет правительство «слабым». Слабым сделал именно Текебаев. Он должен быть сделать правильно, когда писал закон. Президента сегодня избрал весь кыргызский народ, он ответственен за экономическую, социальную и другую деятельность в кыргызским государстве. Поэтому, по моему мнению, сегодняшняя совместная работа президента и правительства не нравится подобным Текебаеву лицам. Таким людям ничего не нравится. Нет ничего, что им понравится», — сказал Келдибеков.

Источник: super.kg