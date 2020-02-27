Латип Жумабаев освобожден от должности постоянного представителя президента в Конституционной палате ВС КР

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Жумабаев Латип Пазылович освобожден от должности постоянного представителя главы государства в Конституционной палате Верховного суда КР.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Жумабаев Латип Пазылович освобожден от должности постоянного представителя главы государства в Конституционной палате Верховного суда КР. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, что 26 февраля на заседании Жогорку Кенеша Латип Жумабаев был избран судьей Конституционной палаты Верховного суда.

Источник: elgezit.kg