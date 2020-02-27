 Экс-вице-спикер ЖК: Обидно, что депутаты не подумали отметить юбилей «легендарного парламента» 

Кубанычбек Исабеков напомнил, что в апреле будет 30 лет, как были избраны первые депутаты независимого Кыргызстана
В Жогорку Кенеше необходимо провести праздничные мероприятия в честь «легендарного парламента», так как в этом году исполняется 30 лет с момента избрания первых депутатов независимого Кыргызстана. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-вице-спикер ЖК Кубанычбек Исабеков.
- В апреле 1990 года был избран Жогорку Кенеш по спискам Коммунистической партии Советского Союза, - напомнил он. - Именно этот состав парламента называется «легендарным». В тот период распался Советский Союз, и именно те депутаты приняли Декларацию о независимости Кыргызской Республики, утвердили текст гимна, флаг, и наша республика получила свою национальную валюту - сом.
Кубанычбек Сатиндиевич посетовал, что ни Жогорку Кенеш, ни правительство не задумались о такой знаменательной дате.
- Это обидно, - сказал он. - Наше подрастающее поколение должно знать свою историю, ведь в образовании независимой Кыргызской Республики большую роль сыграл именно «легендарный парламент». Когда было 70-летие Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, я был председателем комиссии по данному вопросу. Мы учредили специальную медаль и изготовили ее на монетном дворе Санкт-Петербурга, издали на трех языках историю парламентаризма, создали фильм, проводили «День открытых дверей в Жогорку Кенеше» для депутатов местных кенешей, студентов вузов и для всех заинтересованных лиц.
Исабеков добавил, что Жогорку Кенеш должен немедленно создать рабочую группу и спланировать в течение месяца план проведения мероприятий в честь депутатов первого парламента.
- Можно организовать научно-практические конференции и различные культурно-массовые мероприятия, - предложил он. - У нас есть живые депутаты «легендарного парламента» во главе с Медетканом Шеримкуловым. Их можно привлечь к этой работе, ведь они и по сей день ведут активный образ жизни. Нужно провести в школах и вузах специальные занятия об истории развития парламентаризма нашего государства.
Источник: vesti.kg
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