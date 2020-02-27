Замминистра экономики Д.Кадыров освобожден от занимаемой должности

Заместитель министра экономики КР Дастан Кадыров освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Заместитель министра экономики КР Дастан Кадыров освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Источник: Кабар