Адвокат: Сапар Исаков отравился в СИЗО ГКНБ

В связи с его плохим самочувствием заседание Бишкекского горсуда отложили

Бывший премьер-министр Сапар Исаков отравился в СИЗО ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Он отметил, что из-за состояния здоровья экс-главы кабмина судебное заседание по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека отложили на 2 марта текущего года.

- Он отравился, сам не знает, чем именно, - пояснил юрист. - Сейчас Исаков находится под наблюдением медиков. Врачи сказали, что сегодня не стоит ездить на процесс, в этой связи слушание отложили.

В настоящее время Городской суд Бишкека рассматривает апелляционную жалобу на решение предыдущей инстанции.

Ранее в Свердловском районном суде Бишкека Сапара Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах сроком на три года.



Источник: VESTI.KG