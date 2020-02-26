(Видео) Арипов: У Чубака ажы есть право стать депутатом

У каждого гражданина Кыргызстана есть право идти на депутатские выборы в рамках закона.
В том числе есть полное право участвовать в выборах у прежнего муфтия, богослова, члена Совета улемов Чубак ажы Жалилова. Есть у него также право выставлять свою кандидатуру на президентские выборы. Такое мнение в интервью радио «Марал» выразил депутат V созыва Жогорку Кенеша, член Центральной избирательной комиссии Назарали Арипов.
— Чтобы пойти на выборы, Чубак ажы Жалилов должен прекратить свою религиозную деятельность, выйти из состава Совета улемов и не быть имамом. В остальных случаях у него есть полное право гражданина Кыргызстана участвовать в выборах, — сказал Арипов.
Если Чубак ажы Жалилов выразит намерение участвовать в выборах и обратится в Центризбирком, его заявление не будет удовлетворено, заявили агентству «Барометр» из ЦИК.
Напомним, до этого улем Чубак ажы Жалилов в авторской программе «Аалымдан асыл жооп» на радио «Марал» не исключил возможности своего участия в предстоящих парламентских выборах, отметив, что этому придет свой день и час.
Источник: maralfm.kg
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