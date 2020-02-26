«У семи нянек дитя без глаза»

С каждым днем увеличивается число желающих совместно править Кыргызстаном.

Кроме многочисленных государственных и независимых обществ и организаций под самыми разными названиями, стремящихся оказать влияние на государственную власть, недавно появилась еще одна «правящая» организация, или как там ее назвать… короче, появилось нечто.

Это – нацеленные управлять Кыргызстаном альтернативные «правительство» и «парламент». В них вошли не прошедшие на выборах 20 партий, которые разработали совместные экономические и политические программы.Теневым премьер-министром утвержден лидер партии «Акыйкат» Аликбек Джекшенкулов, а спикером теневого парламента избран лидер партии «Замандаш» Мухтар Омуракунов.

Они намереваются соперничать с официальными правительством и парламентом идеями и решениями, и выдвинуть единого кандидата на предстоящие президентские выборы. Мухтар Омуракунов теперь не только лидер партии, он начал исполнять обязанности спикера теневого парламента, названного «собранием народных представителей». По словам новоиспеченного торага, пока количество и состав депутатов теневого парламента не уточнены, но проблем, требующих рассмотрения – предостаточно. Законы, обсуждаемые властью, проходят параллельное обсуждение и здесь, затем направляются в официальные органы «наверх».

Сейчас актуальны Курултай и Закон о выборах, поэтому готовят по ним свои предложения. Новость о появлении соперников уже известна спикеру Жогорку Кенеша Ахматбеку Кельдибекову. Мало того, официальный Жогорку Кенеш и неофициальное собрание народных представителей уже подписали меморандум. Спикер Ахматбек Кельдибеков уже пообещал коллеге обязательно вынести предложенные решения «теневиков» на рассмотрение депутатов, а также разрешить им участвовать на заседаниях депутатских комитетов и пленарных заседаниях.

Мухтар Омуракунов подчеркнул, что они будут лишь помощниками оппозиции, и их предложения носят рекомендательный характер. Известно, что 20 партий, не прошедших на выборах, сразу же создали Национальный конгресс. На создание ветвей теневой власти ушло 4 месяца. Представители 20 политических организаций совещались по два раза в неделю, упорядочили свои экономические и политические взгляды, унифицировали их в единую систему.

Пока еще к новым органам не примкнули партии, набравшие на выборах большое количество голосов, таких как «Бутун Кыргызстан».Чтобы стать альтернативным министром или депутатом, не обязательно быть членом партий, составивших Национальный конгресс. Дверь отрыта для желающих, так как, со слов Аликбека Джекшенкулова, их главная цель – взять под контроль общественности официальную власть, а также подготовка достойных специалистов для управления страной. Став премьер-министром «теневого» правительства, Аликбек Джекшенкулов поделился планами: «Надо объявлять конкурсы на государственные должности, оценивать претендентов- этот человек хорошо работает, у того человека глубокое мышление, то есть проводить ознакомление. Это поможет правильно решать кадровые проблемы». Он надеется, что к решениям руководителя теневого правительства не останутся безучастными руководители коалиционного большинства. Поэтому пока политическая борьба 20 партий ограничится советами и предложениями.

Однако, Аликбек Джекшенкулов проинформировал, что в ответ на неправильные решения правительства будут организованы общественные акции протеста. Попытки создать альтернативные ветви власти в Кыргызстане предпринимались и раньше. Так, уже были так называемые общественные правительство и партийный парламент, и разве что их руководители чего-то достигали, а остальные члены вместе с принятыми решениями канули в неизвестность.

Общественный премьер Амангельди Муралиев руководил Техническим правительством, а партийный спикер Роза Акназарова сейчас – депутат. Эксперты считают, что эти теневые органы были неким искусственным, фальшивым образцом. Они уверены, что и эти новые теневые органы не смогут оказать влияния на государственные решения, поскольку права их членов ограничены. Для результативной работы надо перенять пример Великобритании, где альтернативным министрам дано право ознакомиться с решениями государственных органов и участвовать в их деятельности.

В общем, чем дальше, тем интереснее новости от партий, не прошедших на выборах, их шараханье из стороны в сторону с обновляющимися лозунгами. Время покажет, какие действительные цели ставит теневая власть - то ли помочь хоть немного государству в такое тяжелое время, не вмешиваясь, но издали поддерживая, то ли это - очередное мошенничество перед президентскими выборами. Хотя настоящие спикер и премьер-министр на словах пообещали учитывать мнение теневой власти, но на деле не вызовут ли в них неприязнь «клоны», с которыми надо встречаться?

В Парламенте даже 5 партий не могут объединиться, время от времени огрызаясь с нелюбовью, что уж говорить о 20 партиях! И здесь нам надо выждать, посмотреть-потянут ли они согласованную деятельность, или же взаимными тычками и подзатыльниками станут посмешищем для народа.

По мнению политологов, такая модель развития характерна для стран, не могущих стать государством. Например, Афганистан, и еще около 20 стран в мире, где параллельно сосуществуют официальные и альтернативные власти. К примеру, Кабулом и его окрестностями руководит официальная власть, а в остальных регионах – органы альтернативной власти. Это, конечно, опасно. Наши альтернативные органы не скрывают своих целей. Они готовы взять на себя руководство страной, находящейся в состоянии кризиса, а также в ближайшее время Национальный конгресс начнет готовить единого кандидата на президентские выборы.

Общественные организации не могут продолжать свою деятельность без хорошей финансовой подпитки. Аналитики считают, что наши теневики окажутся жизнеспособными либо в случае их зарубежного финансирования, либо от неукротимых амбиций своих лидеров.

Предыдущие выборы подтвердили простую истину – хочешь достичь победы и попасть во власть, начинай готовиться к ним за год. Понятно, что «теневая власть» до президентских выборов осенью обязательно постарается быть на виду у народа, показывая себя во всех сферах деятельности, чтобы набрать больше авторитета.

Источник: газета "Кыргыз РУХУ" №7 от 25.02.2011/ стр.3