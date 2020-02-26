(Видео) Судья забыл положить руку на Конституцию во время присяги

Судья Конституционной палаты Верховного суда Латип Жумабаев забыл положить руку на Конституцию во время принятия присяги.

Судья Конституционной палаты Верховного суда Латип Жумабаев забыл положить руку на Конституцию во время принятия присяги. Церемония принятия присяги проходила 26 февраля после одобрения трех кандидатур на должности судей конституционной палаты.

Депутаты сделали замечание Жумабаеву – положить руку на Конституцию и начать заново зачитывать присягу. Жумабаев извинился, затем положил руку и произнес текст присяги.



Источник: Акипресс