«Санпа шейиттери»: Приговор Аскарову должен остаться без изменений

На пресс-конференции в городе Джалал-Абаде члены объединения «Санпа шейиттери» выразили возмущение пересмотром дела Азимжана Аскарова в Верховном суде и потребовали оставить без изменения прежний приговор.

На пресс-конференции в городе Джалал-Абаде члены объединения «Санпа шейиттери» выразили возмущение пересмотром дела Азимжана Аскарова в Верховном суде и потребовали оставить без изменения прежний приговор. Председатель объединение Сырдаш Мамарасулов выразил возмущение тем, «что неправительственные организации защищают виновного в июньских событиях человека и поддерживают повторное рассмотрение его дела в суде».

«Во всех судах доказано непосредственное участие Азимжана Аскарова в событиях 2010 года,он осужден на пожизненное лишение свободы. Если судебное решение в отношении Аскарова будет изменено, то мы, пострадавшие, не будем молчать. Это может снова причинить урон отношениям между двумя народами. Мы примем участие в судебном заседании, которое состоится в Бишкеке в апреле, выразим свои возмущения», — сказал С. Мамарасулов..

Еще один член «Санпа шейиттери», Кенеш Калбаев, подверг критике правозащитников, которые защищают права Аскарова. «Пусть не растравляют нашу зажившую рану, должен остаться прежний приговор», — сказал он.

Верховный суд 25 февраля приступил к рассмотрению кассационной жалобы Азимжана Аскарова и его адвоката относительно возвращения уголовного дела в первую инстанцию.

Как сообщает верховный суд, в связи с подачей адвокатом Аскарова дополнительной кассационной жалобы, судебное заседание продолжится 6 апреля. Основание — просьба предоставить время на ознакомление прокуроров с делом в связи с дополнительной кассационной жалобой.

2 декабря 2019 года Верховный суд КР рассмотрел кассационную жалобу жалал-абадского правозащитника и сократил срок заключения по статье «Организация массовых беспорядков», а статья «Убийство, совершенное на почве межнациональной вражды» была заменена на «Убийство».

Недавно Азимжан Аскаров подал в суд жалобу на правительство КР, обвинив кабмин в том, что власти страны не исполняют решение Комитета ООН по правам человека, а также свои международные обязательства. Это заявление он направил в Бишкекский межрайонный суд, но когда оно будет рассмотрено, не известно.

В последнем отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch, где дается оценка состоянию защиты прав человека примерно в 100 странах, было отмечено, что суды Кыргызстана не исполняют рекомендацию по делу Азимжана Аскарова Комитета ООН по правам человека.

Источник: «Азаттык»