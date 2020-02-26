«Военнослужащие и так ограничены в правах, поэтому им надо разрешить приватизировать служебное жилье»

Правозащитник поддержал инициативу депутатов внести поправки в Жилищный кодекс

Военным пенсионерам необходимо разрешить приватизировать служебное жилье, так как они, принося присягу, ограничивают себя в конституционных правах. Таким мнением с Vesti.kg поделился ветеран Вооруженных сил, правозащитник Анвар Сартаев.

- Ранее существовала такая норма, что военнослужащий мог рассчитывать на получение жилья, но потом от нее отказались, - напомнил он. - Хотя военнослужащие добровольно отказываются от части прав, прописанных в Конституции, но государство потом не желает им помогать. Вот даже сейчас в Бишкеке пенсионеры получают карты для бесплатного проезда в общественном транспорте, а у военных пенсионеров и с этим проблемы. К тому же гражданские могут хотя бы построить себе жилье до выхода на пенсию, а военные проводят годы службы в разъездах по стране.

Вместе с тем правозащитник добавил, что учителя и врачи также имеют право на приватизацию служебного жилья, ведь это незащищенные категории населения, которые из-за низких зарплат не могут позволить себе приобрести квартиры.

Поясним, депутаты предлагают внести поправки в Жилищный кодекс, согласно которым можно будет приватизировать служебное жилье. Речь идет об учителях, врачах и военнослужащих.

Инициаторы законопроекта отметили, что в нашей стране бывают случаи, когда люди получают служебное жилье за особые заслуги, но после их выхода на пенсию государство может изъять квартиру. Чтобы избежать подобной несправедливости, по словам депутатов, разработан такой проект.



Источник: VESTI.KG