 Темир Сариев: Определились со списком и программой партии 

Экс-премьер провел партийную конференцию в Караколе
Бывший премьер-министр, лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев накануне провел городскую партийную конференцию в Караколе. Об этом он написал в социальной сети Facebook.
По его словам, партийцы обсудили организационные вопросы.
«Определились со списком и программой партии. Основа партии - это новые люди, большое количество молодежи. Самое главное, в составе партии ребята, которые имеют опыт, переживают за город и готовы трудиться за развитие Каракола. Настрой у всех отличный. Надеемся, что горожане поддержат нашу команду на выборах в городской кенеш», - поделился Сариев.
Напомним, ранее лидер «Ак Шумкар» дал интервью «Чындык Медиа», в котором рассказал, что его политобъединение ведет переговоры с другими политическими силами.
Недавно Сариев также был замечен на бишкекской конференции партии «Ата Мекен».
Источник: VESTI.KG
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