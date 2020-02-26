Темир Сариев: Определились со списком и программой партии

Экс-премьер провел партийную конференцию в Караколе

Бывший премьер-министр, лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев накануне провел городскую партийную конференцию в Караколе. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

По его словам, партийцы обсудили организационные вопросы.

«Определились со списком и программой партии. Основа партии - это новые люди, большое количество молодежи. Самое главное, в составе партии ребята, которые имеют опыт, переживают за город и готовы трудиться за развитие Каракола. Настрой у всех отличный. Надеемся, что горожане поддержат нашу команду на выборах в городской кенеш», - поделился Сариев.

Напомним, ранее лидер «Ак Шумкар» дал интервью «Чындык Медиа», в котором рассказал, что его политобъединение ведет переговоры с другими политическими силами.

Недавно Сариев также был замечен на бишкекской конференции партии «Ата Мекен».

Источник: VESTI.KG