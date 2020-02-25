Аида Касымалиева: Команда Сооронбая Жээнбекова похожа на него самого

По мнению вице-спикера ЖК, глава государства окружен такими же серьезными людьми, как и он сам
Команда президента похожа на него - столь же серьезная, не поддающаяся своим чувствам. Об этом в интервью, вышедшем на Youtube-канале Майраш Базлакуновой, заявила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.
Ведущая отметила, что в адрес команды президента поступает много критики. На что вице-спикер заявила, что глава государства окружен людьми, похожими на него самого.
«На мой взгляд, команда президента похожа на него. Она столь же серьезная, не поддающаяся своим чувствам. Наверняка людям кажется, что со стороны администрации идет запоздалая реакция, принимаются несвоевременные решения. Реакция безусловно будет. Каждый формирует команду такую же, каким он сам является. И поскольку президент сам очень серьезный человек, то, на мой взгляд, рядом с ним такие же люди. К примеру, также в пресс-службе. Вообще я уверена, что у него хорошая команда», - сказала Аида Касымалиева.
Источник: VESTI.KG
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