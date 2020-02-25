Кому Генпрокуратура вручила обвинительные акты по кой-ташским событиям (список)

Генеральная прокуратура официально вручила обвинительные акты фигурантам уголовного дела по кой-ташским событиям.

Об этом на своей странице Facebook написала Кундуз Жолдубаева.

«Генпрокурор Откурбек Жамшитов утвердил Обвинительное заключение, состоящее из 491 страницы. Напомним, это окончательная официальная версия властей относительно кой-ташских событий», — написала Кундуз Жолдубаева.

Список обвиняемых:

1. Атамбаев Алмазбек

2. Ниязов Фарид

3. Джеенбеков Равшан

4. Карамушкина Ирина

5. Кодуранова Асель

6. Жолдубаева Кундуз

7. Сагымбаев Канат

8. Мискенбаев Мээрбек

9. Баабиев Фархат

10. Осмоналиев Канат

11. Карыпбек уулу Рыспек

12. Шаменов Марат

13. Капарбек уулу Нооруз

14. Какебаев Асангельды

Дело тех лиц, которые заключили сотрудничество со следствием, выделено в отдельное производство.

Булак: elgezit.kg