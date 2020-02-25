Правительство: Абылгазиев не считает нужным вступать в полемику с Текебаевым

Пресс-служба кабмина, комментируя заявление лидера «Ата Мекен», заметила, что с приближением выборов у отдельных политиков начинается неизбежное обострение

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не считает нужным вступать в полемику с Омурбеком Текебаевым, выступившим с эмоциональной речью о ситуации в стране. Весьма образные по форме и очень субъективные по существу оценки надо рассматривать не иначе как в контексте уже начавшейся предвыборной кампании, тем более нужно учитывать и состояние политика, который еще не решил свои проблемы с законом. Мы с пониманием относимся к высказываниям Омурбека Текебаева, который, вопреки простой логике, смешал все в одну кучу – и штрафы за плевание, и иностранных студентов, и даже логистический центр.

У некоторых политиков, как известно, память очень коротка. К примеру, ту же историю с урановым месторождением Кызыл Омпол Текебаев сейчас выдает за провал действующего правительства? А так ли это? Он забыл, что лицензию на разведку урана еще в 2013 году выдавало правительство, сформированное правящей коалицией, в которой ведущую скрипку играл Текебаев? Почему он тогда молчал?

Почему мы не слышали его голоса, когда его коллеги без обсуждения с гражданами принимали сырой, недоработанный Кодекс о нарушениях, который предусматривал штрафы за плевание? Люди просто не знали о том, какие новшества принимал парламент. Действующему правительству в авральном режиме пришлось вносить коррективы в вступивший в силу Кодекс, продумывать порядок контроля и взимания штрафов, организовать огромную работу. Но перечень таких опасных для страны мин замедленного действия, которые достались правительству по наследству, можно продолжить.

Мы понимаем, что приближаются выборы, и у отдельных политиков начинается неизбежное обострение.

Общественность уже привыкла к тому, что известные политические игроки в корыстных целях периодически пытаются втянуть премьер-министра Абылгазиева в разные дискуссии и регулярно «отправляют» его в отставку. Такие попытки в преддверии парламентских выборов, надо полагать, будут приниматься с удвоенной силой. Премьер-министр с пониманием относится к такой ситуации и предпочитает, как и раньше, сконцентрироваться на главном – ежедневной работе. Результаты этой работы должны почувствовать прежде всего граждане, оценка которых и важна для премьер-министра в первую очередь.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства