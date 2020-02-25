Текебаев идет против течения

Вышедший из тюрьмы политик Омурбек Текебаев на прошлой неделе провел очередной съезд партии «Ата Мекен».

Вышедший из тюрьмы политик Омурбек Текебаев на прошлой неделе провел очередной съезд партии «Ата Мекен». Он подробно рассказал о планах партии. В то же время нелестно отозвался о действующей власти, правительстве, выразил восхищение деятельности Шавката Мирзиёева, президента соседнего Узбекистана. Если в Узбекистане президентское правление, а у нас парламентское, то как можно сравнивать? Или ума не хватает Омурбеку Текебаеву? Ведь он сам создал эту систему. Так зачем водить за нос народ? Ему следовало бы спокойно отсиживаться, а не искать способы вернуться в политику.

Источник: газета «Мантыш» №6 от 25.02.2020 / стр. 3