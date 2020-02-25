Керим Сарбашев, руководитель отдела Налоговой службы: «Если бы Правительство разрешило, я бы Чудинова пристрелил как собаку»

Керим мырза, поздравляем Вас со званием «Лучший налоговик года».

Керим мырза, поздравляем Вас со званием «Лучший налоговик года».

- Спасибо. Честно говоря, я не ожидал такого признания. Я и сам об этом не знал, на корпоративном вечере объявили руководители. Смотрю, стою рядом с Р.Отунбаевой и А.Атамбаевым.

- Когда нынешний спикер Ахматбек Кельдибеков в прошлом работал руководителем Налоговой службы, вокруг него ходило много слухов о том, что он «проедает и грабит». Насколько это соответствует действительности?

- Спросите о чем-нибудь другом.

- Вы же руководите финансовым хозяйством и знаете, куда уходит каждый тыйын, я об этом…

- Ладно. Тогда отвечу. До прихода Кельдибекова в Налоговую службу в течение 18 лет сменилось 16 руководителей. Этот человек за полтора года сделал то, что не могли сделать предыдущие 16 руководителей. Например, если в Налоговой службе Республики имелось 614 компьютеров и 172 принтера, из них половина была сломана. Некоторые районы работали с единственным компьютером. Мебель оставалась с советских времен. А в учреждениях совершенно не проводился ремонт. 80% транспорта находилось в нерабочем аварийном состоянии. Средняя зарплата сотрудников составляла 2000 сом. Из-за этого усиливалось взяточничество. А.Кельдибеков за полтора года обеспечил службу 1500 компьютерами, 700 принтерами, 80 факсами. В 26-и зданиях районных и городских Налоговых служб провел полный капитальный ремонт. Построил в Бишкеке 5-и этажное, а в Узгене 2-х этажное здания, приобрел 29 новых служебных автомобилей. Обновил 60 % мебели, а среднюю зарплату поднял до 10 тысяч сом. Сейчас в Нарыне сотрудники, уходя в отпуск, получают почти 120 сом отпускных.

- Вы рассказываете все как в сказке. Где он нашел такие деньги?

- А.Кельдибеков за полтора года превзошел «Темиркула-попрошайку». Он постоянно ездил в Москву, Лондон, Пекин и смог получить из банка АБР по программе USAID гранты на миллионы долларов. Уходя, он сожалел, что если бы поработал еще один год, то привез бы обещанные 10 миллионов долларов гранта и довел бы Налоговую службу до расцвета. Кстати, 21 налоговику, не имеющему жилья, он смог добиться выделения бесплатных квартир.

- Не хотите ли сказать об отсутствии недостатков у Кельдибекова?

- Руководителей без недостатков, наверное, не бывает. Я с младых лет знаю обо всех его недостатках. Но никогда не слышал о его плохом влиянии на службу.

- Говорят, он любит казино-сауны?

-Я не видел, и не слышал, что он ходит в казино. Но не скрою, что слышал, как он до избрания спикером водил в сауну иностранцев, выделявших гранты. Вообще-то он каждое воскресенье ходил в баню «Байтур». Вместе со всеми он хлестал себя веником, ел то же, что и другие, пил ту же водку. В эту баню ходят большие люди типа М.Ниязова, У.Ормонова, Ж.Сатыбалдиева и других.

- Скажите как отличный специалист газовой отрасли, реальны ли были обещания партии «Республика» снизить цену на газ в два с половиной раза?

- Реально. Если нужно, можно и бесплатно сделать.

- Как это..?

- Для этого нужно всего лишь политическое решение. Остальное сделает М.Айбалаев. Вообще-то, О.Бабанов - джигит, который способен пересчитать не только камни, но и песчинки. Еще работая с ним я заметил- нет ничего такого, чего бы он не знал. Я говорю «бесплатно», потому что, работая главным инженером «Кыргызгаза» в течение трех лет, обеспечивал бесплатным газом жителей сел Арка в Лейлеке, Кыргыз-Кыштак в Кадамжае, также сел Отукчу, Ак-Турпак, Сох, Умай-Эне. Этому свидетели министр А.Шадиев, губернатор А.Бурканов. Тогда сельчане села Арка хотели назвать одну улицу моим именем.

- Бесплатное нам даже не снится. Вы уж лучше расскажите нам о потерях в 31% в «Бишкекгазе» и 25% в «Кыргызгазе», это-воровство?

- Когда мы работали, ежегодно покупали по 750-900 миллионов куб.метров газа. Тогда коммерческие потери не превышали 11%. А за последние 2 года газ закупается по 250 миллионов кубометров. Я не понимаю, как происходят потери в 31%. Простой народ, интеллигенция никогда не воруют, они оплачивают за газ, даже если остаются голодными. Газ воруют богачи и чиновники, живущие в громадных домах. Руководитель «Кыргызгаза» Т.Кулмурзаев и его заместитель А.Маматисаев очень опытные люди, они мои учителя. Я не понимаю, как такие люди допускают такие большие потери. А в «Бишкекгазе» потери велики из-за обилия предприятий, кафе, саун и так далее. Во-вторых, до сих пор этой отрасли как-то не везло с руководством, и она не могла подняться на ноги. Думаю, это вследствие того, что приходят непонимающие в газовой отрасли экономисты и историки, которые не могут развить государственную отрасль. Наверное, нынешний руководитель назначен свыше без согласия Т.Кулмурзаева и допустил потери до 31%. Такого руководителя надо посадить.

- Критиковать ведь легко? Я это к тому, почему Вы сами ушли оттуда?

-Меня выгнали из «Газа». Я установил, заявил в финполицию и написал в газету, что Чудинов [Игорь] и Максим [Бакиев] украли 20 миллионов долларов из «Кыргызгаза», через одну фирму они провели 100 миллионов кубометров газа. Тогда меня посадили. О.Бабанов потом сказал мне: «Байке, Вы наступили на хвост змеи, будьте теперь осторожны». Смысл я понял позже.

- А Вы знаете, где Чудинов?

- Его перевели под домашний арест. Он в Караколе катается на лыжах, катается на конях по ипподрому и радуется жизни. Огорчает, что укравший курицу бедняга сидит в тюрьме, а укравший миллионы гуляет наверху.

- Вы верите, что воров посадят?

- Скажу на 100% - не привлекут к ответственности. Чудинов сейчас распродает имущество, скоро «смоется». Если бы Правительство дало мне разрешение, я бы пристрелил Чудинова как собаку.

- За что же такая вражда?

- Во-первых, Чудинов вверг мою семью в невиданные несчастья, растоптал морально, «переломил» по финансам. Во-вторых, «проел» труд тысяч, миллионов кыргызов, заставил их бродяжничать и страдать.

Источник: газета "АЛИБИ" №12 от 25.02.2011/ стр.11