Омурбек Текебаев: «Порог на выборах надо опустить до 3 процентов»

Лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова прокомментировала Fakt.kg снижение девятипроцентного порога на парламентских выборах до 7%.

Как отметила депутат, она выступала против девятипроцентного порога, была одним из инициаторов закона по снижению порога до 7%.

«При девятипроцентном пороге на парламентских выборах в Жогорку Кенеш придут всего 2-3 партии, народные избранники могут уменьшиться», — сказала Мамашова.

По словам еще один депутата от «Ата Мекена», Садыка Шер-Нияза, он один из тех, кто выступал за девятипроцентный порог.

«Я пребывал во мнении, что девятипроцентный порог усилит государственность. Но менталитет есть менталитет. В Кыргызстане все равно много политических лидеров. Это свойственно кыргызам. Очень правильно снижение порога до 7%, скоро закон будет рассмотрен, и я тогда поддержу», — сказал Шер-Нияз.

По словам лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, меняется мир, общество, появляются новые силы. Девятипроцентный порог надо отпускать не до семи, а до трех процентов. По такому пути идут в Армении, Грузии, Украине. Снижение порога до 7% — это прислушивание к мнению общества, пример того, что с народом считаются. Если избирательный порог снизить до 3%, то избиратель получит возможность голосовать за желаемого кандидата, сказал Текебаев.

Источник: fakt.kg