Депутат Торобаев: Мы уверенно победим в предстоящих выборах

Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев, отвечая на вопрос одного из кыргызскоязычных СМИ, выразил уверенность, что его партия «Онугуу-Прогресс» победит на предстоящих парламентских выборах.

Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев, отвечая на вопрос одного из кыргызскоязычных СМИ, выразил уверенность, что его партия «Онугуу-Прогресс» победит на предстоящих парламентских выборах.

— Я уверен, что наша партия «Онугуу-Прогресс» пройдет в следующий созыв парламента, — заявил Бакыт Торобаев. — Согласно нашим опросам, кыргызстанцы доверяют лишь трем партиям. Среди них есть и наша партия. Мы известны на весь Кыргызстан. Многие другие партии и их лидеров народ не знает. Поэтому я уверен в нашем успехе. Все в наших руках. Если дадим правильные обещания и лозунги, которые нужны народу, то за нас проголосует большинство.



Источник: elgezit.kg