«Ата Мекен»: В Кыргызстане кадровая политика, основанная на принципах «бажизма», привела к самым плачевным результатам

«Социалисты» обратили внимание на то, что в течение последних лет замедляется экономический рост и сокращается поток внешних инвестиций

Партия «Ата Мекен» распространила заявление своей партийной организации по городу Бишкек, в котором раскритиковала работу правительства КР, а также систему всего госуправления.

Ниже приводим текст заявления «социалистов».

«Мы, делегаты и участники городской партийной конференции Социалистической партии «Ата Мекен», выражая волю и стремление тысяч членов партии и ее сторонников, разделяя ответственность за судьбу нашей Родины, определяя своей важнейшей ценностью права и свободы человека, верховенство закона и поддерживая принципы парламентской демократии, народовластия, социальной справедливости и равенства, заявляем:

Народ Кыргызстана, дважды в течение 15 лет доказавший нетерпение и неприятие несправедливости, унижения, узурпации власти, авторитаризма, ущемления прав и свобод, попирание закона, не сможет смириться с ухудшающейся с каждым днем экономической, политической, социальной ситуацией, которая подрывает всякое доверие к власти, сеет экономическое и социальное неравенство между гражданами.

Все граждане страны наблюдают в течение последних лет, что замедляется экономический рост, поток внешних инвестиций сокращается, сворачиваются крупные проекты и наблюдается резкое ухудшение климата и рейтинга Кыргызстана на международной арене. Государство теряет доверие со стороны крупнейших стран мира, будучи не в состоянии обеспечить даже достоверность своих документов, государство не может решить вопросы безопасности своих границ и своих граждан. Государство теряет доверие со стороны своих ближайших союзников и друзей, которые не доверяют нашим документам и коррумпированным органам.

Вместе с этим внутри страны процветает коррупция, правовой нигилизм, уверенно подняла голову организованная преступность.

Социалистическая партия «Ата-Мекен» считает, что основной причиной сложившегося положения является неэффективная работа правительства, усугубляемая ослаблением контроля со стороны парламента, особенно коалиции большинства.

Правительство демонстрирует сегодня полное отсутствие стратегического видения перспектив развития страны, четкого плана вывода ее из экономической стагнации. Правительство не может даже своевременно реагировать на самые насущные проблемы и показывает полное отсутствие контакта с народом страны. Все это привело к тяжелым последствиям. Не реализованы национальные прорывные проекты, которые должны были обеспечить формирование точек роста во всех регионах страны. Выданные на разработку полезных ископаемых лицензии, проводимые работы по разведке не согласуются открыто и прозрачно с населением, что вызывает справедливое возмущение и протесты

Заявленная президентом политика развития регионов не находит поддержки правительства в прорывных экономических и инвестиционных проектах.

Система государственного управления и кадровая политика, основанная на принципах «бажизма», привели к самым плачевным результатам.

Правительство потеряло инициативу, многие стратегические решения принимаются по инициативе и под давлением общественности. Только за последние месяцы стоит вспомнить Закон о запрете разработки урана, ситуацию с логистическим центром в Ат-Баши, вопросы делимитации и демаркации границ и другие. Все это подрывает авторитет государственной власти, ослабляет систему государственного управления и ведет к неминуемому управленческому кризису.

Социалистическая партия «Ата-Мекен» всегда поддерживала основной принцип правового государства - сильную и независимую судебную систему. Однако мы видим, что судебная реформа не достигает поставленных задач. Суды сегодня работают на своем историческом минимуме доверия. Несправедливые решения, искусственное затягивание судебных процессов, «политические» судебные процессы являются реалиями нашего независимого Кыргызстана уже много лет, подтачивая сами основы демократического государственного устройства.

«Ата Мекен» считает, что решение всех накопившихся проблем возможно только через полную ПЕРЕЗАГРУЗКУ государственного управления. Единственным легитимным способом такой перезагрузки будут являться честные и прозрачные выборы.

Именно народ является единственным источником власти и должен определять судьбу страны!

Предстоящие парламентские выборы определят дальнейший курс развития страны!

Куда мы двинемся – либо мы станем уважаемой и цивилизованной страной, где правит закон, порядок и справедливость, либо станем окончательно «банановой республикой», где правит криминал, понятия, необразованность и некомпетентность!

Однако подготовка к выборам в местные кенеши городов показывает, что, возможно, правительство не пытается провести их открыто, честно и справедливо. Небывалое количество граждан, прописывающихся накануне выборов в городах Ош, Токмок и Каракол, создание так называемых «резиновых домов» - все это снижает уровень доверия к предстоящим выборам и может нанести непоправимый вред самой идее парламентаризма. Так как не жители городов, которые должны определять судьбы своего сообщества, будут делать выбор, а за них это сделают «гастролеры», часто не имеющие отношения и не участвующие в жизни данного сообщества.

Подорванное доверие к выборам на местном уровне приведет к неминуемому снижению доверия и к парламентским выборам осенью 2020 года, создаст атмосферу нелегитимности власти, неверия и недовольства, будет подогревать митинговые настроения и желание решать вопросы на улицах и площадях, а не в залах парламента.

Мы, городская партийная организация «Ата Мекен», обращаемся к президенту, к торага Жогорку Кенеша, к премьер-министру, к председателю Верховного суда с призывом в кратчайшие сроки:

· мобилизовать все силы и возможности для консолидации общества,

· призвать органы государственной власти к своевременному реагированию на попытки дискредитировать демократические ценности,

· срочно внести изменения в законодательство для формирования у всех участников процесса уверенности в честности проведения предстоящих выборов, в недопущение возможности искусственного прироста населения накануне выборов в местные кенеши,

·поддержать предложения по изменениям в законодательство, способствующее снижению порога до 3 процентов для прохождения партий в парламент, и обеспечить здоровую конкуренцию политических сил и представительство в парламенте

· обеспечить возможность людям самим выбирать, кто из кандидатов, представленных партией, достоин быть депутатом парламента от этой партии, внедрив преференциальное голосование.

Только путем честных выборов возможна действительная ПЕРЕЗАГРУЗКА, возвращение доверия народа к власти, реализация конституционной нормы о реальном народовластии. Только так страна сможет обеспечить парламент и правительство народного доверия.

Мы призываем все демократические силы, верящие в торжество закона, социальной справедливости и принципы парламентаризма, объединить усилия и не допустить к победе на выборах коррупционеров, трайбалистов, преступные группировки, объединившиеся в псевдопартии, с целью продолжить грабеж страны и народа, сделав из нашей прекрасной Родины воровское логово! Сегодня только объединив усилия мы сможем остановить преступный беспредел!

Будущие поколения спросят с нас за сегодняшние решения! Выбор сегодня – это судьба наших детей, в какой стране им жить!», - заявляют представители «Ата Мекен».

Источник: vesti.kg