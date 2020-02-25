 Верховный суд пересмотрит дело Азимжана Аскарова 

Заседание назначено на сегодня
В Верховном суде сегодня состоится процесс по пересмотру дела Азимжана Аскарова в связи с новыми обстоятельствами.
По данным пресс-службы ВС КР, слушание начнется в 14:30 часов.
Напомним, что ранее согласно новому законодательству дело пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова было рассмотрено Чуйским областным судом, который оставил приговор в силе.
Аскаров был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции после июньских событий 2010 года.
Источник: VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!