Верховный суд пересмотрит дело Азимжана Аскарова

Заседание назначено на сегодня

В Верховном суде сегодня состоится процесс по пересмотру дела Азимжана Аскарова в связи с новыми обстоятельствами.

По данным пресс-службы ВС КР, слушание начнется в 14:30 часов.

Напомним, что ранее согласно новому законодательству дело пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова было рассмотрено Чуйским областным судом, который оставил приговор в силе.

Аскаров был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции после июньских событий 2010 года.



Источник: VESTI.KG