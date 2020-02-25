Дастан Бекешов, депутат ЖК от фракции СДПК: «Чуть не запятнали мое имя»

Единую налоговую декларацию нужно вводить.

— Дастан Далабаевич, недавно бурно обсуждалась ваша декларация. Чем все закончилось?

— Шумиха улеглась. Но никто не попросил прощения. Поняли, что ошибка допущена не с моей стороны. Они обнародовали информацию не проверив, неправильно поступили. Они ознакомились с документами, которые я передал. К сожалению, публично нигде не извинились.

— Какова ваша точка зрения по единой налоговой декларации?

— Единую налоговую декларацию нужно вводить. Но, по правде говоря, наши граждане к этому не готовы. Поэтому мы откладываем срок. Тем не менее если кто-то зарабатывает много, то он обязательно должен заполнять декларацию. Мы хотим, чтобы с 2021 года заполняли декларацию все, кто зарабатывает больше 300 тысяч сомов.

— Выясняется, что вы не утаивали свое имущество, поставлена точка в нестыковках. Как думаете, какие меры нужно принимать в отношении тех, кто утаивает имущество, оформляя на других?

— Если утаивают, то у нас есть Уголовный кодекс, где предусмотрено наказание. Особенно не должны утаивать свое имущество те, кто находится в политике. Если кто-то утаивает имущество, то их нужно привлекать к ответственности и выставлять на суд общественности. Но сперва нужно проверить, докопаться до истины. Я сам это пережил. Обнародовали, не проверив и чуть не запятнали мое имя.

Источник: газета «Азия news» №7 от 20.02.2020 / стр. 3