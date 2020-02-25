Омурбек Текебаев: «Свидетель, которого ГКНБ представлял для дачи показаний против нас, на 100% сказал в нашу пользу»

Сегодня, 24 февраля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжился судебный процесс по пересмотру уголовного дела политика Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшонкула Чотонова.

Сегодня, 24 февраля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжился судебный процесс по пересмотру уголовного дела политика Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшонкула Чотонова. Как рассказал порталу SUPER.KG Омурбек Текебаев, на заседании были зачитаны показания двух важных свидетелей: Руслана Онолбекова и Ильи Чёрного. По словам политика, один из свидетелей, Онолбеков, в свое время играл большую роль в захвате «Мегакома» Максимом Бакиевым.

«Они руководили подставными фирмами. Поэтому на Руслана Онолбекова в 2010 году было возбуждено дело. ГКНБ воспользовался этим делом и попытался извлечь из него показания против нас. Однако в реальности Онолбеков дал показания в нашу пользу. Иными словами, не смог привести никакого доказательства против нас. По его словам, о нас он «читал в газете, видел по телевизору, слышал от кого-то», то есть он показал, что ничего доказать не может», — сказал Текебаев.

Политик отметил, что показания этого свидетеля не были учтены на предыдущем процессе. «Несмотря на показания свидетеля, нас осудили так, как будто Онолбеков дал показания против Текебаева», — сказал он.

На заседании были зачитаны также показания тогдашнего завотделом ФУГИ Ильи Черного. По словам Текебаева, второй свидетель на 100% дал показания в их пользу.

«Илья Чёрный сказал в своих показаниях: «Было национализировано 49% «Мегакома». Декретом №44 по национализации нам было дано поручение со стороны ФУГИ экстренно созвать собрание акционеров, внести соответствующие изменения в устав, сформировать совет директоров, взять на баланс государства национализированные имущества. Для исполнения этого декрета я несколько раз предпринял усилия для созыва собрания акционеров, но не представилось возможности. Все мои действия по исполнению декрета предпринимались в интересах государства», — сказал политик.

На наш вопрос, почему свидетели не являются на судебный процесс, Текебаев ответил так:

«Часть свидетелей отказывается, говоря, что изменилась политическая ситуация, другие, в том числе Чёрный, находятся за границей. Мы были вынуждены зачитать их показания, потому что есть доказательство лживости заявлений Абдрахманова и Базаркулова», — сказал Текебаев.

Источник: super.kg