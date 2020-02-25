«Чыпалак баатыр» намерен стать депутатом ЖК и казнить коррупционеров

Зарылбек Аликенов обещает, что благодаря его партии в Кыргызстане могут появиться метро и скоростные поезда

Кыргызстанец Зарылбек Аликенов, известный как «Чыпалак баатыр», заявил, что начал подготовку к предстоящим парламентским выборам.

На своей странице в Facebook он опубликовал пост, где сообщил, что его партия называется «Кучмен».

Мужчина также составил список проблем, которые намерен решить, получив депутатский мандат.

Аликенов уверяет, что все вопросы госграницы Кыргызстана будут решены. Также в стране появится метро и скоростные поезда, а также новые заводы. Развитие госязыка и отечественной истории, по его словам, будут в приоритете.

Что касается коррупции, «Чыпалак баатыр» намерен наказывать их строго, вплоть до казни.

Источник: VESTI.KG