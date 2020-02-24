(Видео) В Нарыне прошел очередной митинг: Люди требуют держать работников из Китая в карантине

На акцию протеста вышли около полусотни человек

Жители Жумгальского района Нарынской области вчера вышли на митинг против прибывающих в Кыргызстан граждан Китая, работающих на строительстве дороги «Север-Юг».

Видео акции протеста распространилось в соцсетях. Жители против того, чтобы новые работники приезжали в Нарын в связи со вспышкой коронавируса в КНР.

Аким Жумгальского района Адыл Сапаров в беседе с Vesti.kg уточнил, что на самом деле митингующие требовали содержать прибывающих граждан Китая в карантине полные 14 дней.

- Их требования заключаются лишь в том, чтобы работники пробыли в карантине 14-15 дней, а после приступали к работе, - пояснил глава района. - Но работы еще не начались, поскольку сейчас зима. Что касается просьбы жителей, то мы все передали руководству «Чайна Роуд».

По словам Сапарова, на митинге участвовало около 60 человек.

- Это жители нескольких сел, - сказал он. - С ними провели разъяснительные работы. Объяснили им, что все прибывающие из Китая проходят проверку. Никто не собирается срывать строительные работы. Люди не против работы компании.

В соцсетях также распространились сведения о том, что на предприятие якобы прибыли несколько человек из эпицентра вспышки коронавируса - китайского города Уханя.

В Министерстве здравоохранения КР Vesti.kg опровергли эту информацию.

- Из Уханя в Кыргызстан приезжали только наши студенты, все они были помещены на карантин, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Граждане Китая из этого города не прибывали.



Источник: VESTI.KG