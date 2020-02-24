Табылды Акеров, политолог, к.и.н.: «В политике бывают негласные действия»

В первую очередь была возможность заметить огромный разрыв между простым народом и политической элитой.



— Табылды мырза, скажите, на прошлой неделе очень остро стояла проблема строительства логистического центра в Ат-Баши. В конце не смогли противостоять силе простого народа премьер-министр М. Абылгазиев и другие инициаторы. Что вы смогли заметить из этих действий?

— В первую очередь была возможность заметить огромный разрыв между простым народом и политической элитой. Простой народ выступал против логистического центра. Но в то же время вся ат-башинская, нарынская элита рассказывала о важности его строительства, не поддерживала простой народ. Премьер-министр М. Абылгазиев с акимом Ат-Баши действовали в одном направлении. Желая построить силой, не собирались отступать назад. Потребовалось вмешательство президента С. Жээнбекова. Он четко обозначил свою позицию, одернув М. Абылгазиева, и только после сказанного им «остановите» правительство отступило назад. Стало очень интересно. Политическая элита показала нежелание слушать мнение народа из-за своего интереса. Получилось так, будто как-нибудь оттолкнув народ, надо вроде открыть логистический центр, и примерно 200 персон из так называемой элиты торопились открыть по 1 гектару бизнес-проектов.

— Премьер-министр Абылгазиев недавно попробовал сообщить, что предоставление 200 га земли в Ат-Баши идут на основе соглашения Си Цзиньпина с С. Жээнбековым. Но спор не прекращался. Насколько обосновано опасение народа в данном вопросе?

— По-моему, неправильно использовать имя президента С. Жээнбекова во всех спорных делах. Правительство должно работать с народом. Здесь же народ сказал, что не против строительства объекта. Люди говорили, пусть строит не Китай, а наши бизнесмены. Народ тоже прав. Почему же нельзя. Правительство говорит, что будет построено за 8 лет. Если за 8 лет китайская сторона не найдет денег, то может и уйти. Возможно, и после парламентских выборов китайцы бросили бы, мол, денег нет, и что было бы? Я по ОТРК смотрел «Ой ордо». Стоявшие там руководители правительственных структур озвучивали свои определения по этому вопросу. Но задача все еще вызывала вопросы, оставаясь сомнительной. «Дело в том, что предоставляемая китайской компании земля близка к границе» — в этих словах чувствовалась серьезность беспокойства местного населения.

Тут вопросы должны решаться после тщательного исследования. Скажу по ходу об обстоятельствах, которые надо принять во внимание в этом вопросе. В действительности земли вблизи границы всегда вызывают конфликты. Например, наши газообъекты на приграничной с Узбекистаном земле не переходят в наши руки, хотя страна перешла к независимости.

И да, мы же говорим, что железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан пройдет через Торугарт. Но и по тому проекту Китай ставит требование «пусть будет одобрена наша железнодорожная колея». И это вызывает сомнение. Поздней это тоже может вызвать недовольство народа. Когда проект только-только начался, я расспрашивал у прозападных политологов. Они сказали: «Тогда этот проект долго не решится. Поэтому, если вы хотите, чтоб дорога быстро построилась, то сами возьмите немного кредита, постройте от границы Торугарта в сторону Бишкека 10-20 км железной дороги. Тогда эта проблема решится, а до этого будет сложно решить». Они говорили о причине, мол, заинтересованная сторона может проводить негласную идеологию своему народу – до какого места дойдет китайская колея, с того места начинается наша граница. Например, если китайская колея войдет вплоть до Балыкчы или Бишкека, то как получится? В политике бывают такие негласные действия. Думаю, к этому вопросу мы должны относиться крайне осмотрительно.

Мы выдадим 200 гектаров в аренду на 49 лет. Но поздней из Торугарта пройдет железная дорога. Как получится, если колея китайская? Нарынчане стараются развиваться в производстве мяса, продавать мясо в Иран, арабам. По-моему, для Кыргызстана очень значима продажа молока Китаю. Поэтому нарынчане должны требовать от правительства налаживания продажи в Китай сельскохозяйственной продукции, молока, масла, меда, чернослива, вишни и другого. Таким образом можно сделать денежными всех нарынчан. А в логистике 200 элиты завладели бы по 1 гектару и лежали, богатея, снова и снова становясь депутатами.

— По-моему, к парламентским выборам политические партии начали потихоньку шевелиться. Называют 3-4 провластные партии: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и др. Но, наверное, всех интересуют Матраимовы, за которым тянется скандал. Высказывают слухи, будто Матраимов пойдет с "Онугуу". Вы думаете, какие впереди будут ходы?

— Да. В последнее время за Матраимовыми вправду тянется скандал. Некоторые политики опасаются открыто говорить, что они вместе с ними. Но, по-моему, Р. Матраимов, подвергаясь критике "Азаттыка", сильно усложнил И. Матраимову поход с той или иной партией. Думаю, ему правильней остаться в той же СДПК. Иначе, в какую бы партию он ни пошел, подвергнется травле СМИ, будет трудно достичь своей цели на выборах.

— Ведь у Матраимовых есть конфликт и с радио "Азаттык". Сегодня судятся. Вы тоже критикуете радио "Азаттык" за то, что стало держаться однобокости. Сколько еще продлятся ваши споры?

— Мы критиковали руководство "Азаттыка" за приверженность неопотизму. Мы продолжим эту критику. Причина в том, что радио "Азаттык" еще не организовало конкурса на руководство кыргызской редакции. Если организуют конкурс, то мы бы считали, что достигли своей цели, так как надеемся, что выигравший в конкурсе пришедший новый руководитель поведет работу по-новому, устранит существующие до этого ошибки, не допустит их, и направит работу радио по правильному пути.

— Говоря иначе, если в "Азаттык" придет новый руководитель, а власть радио продолжит свое, как и прежде, то вы не станете посредником?

— Мы и сейчас не посредники. Мы всего лишь говорим о недостатках в его работе. Мы критикуем "Азаттык", чтоб отошел от неопотизма, улучшил свой контент. Это не наша головная боль, критикует ли оно Матраимовых, других олигархов. Путь об этом болит голова у партии, которая присоединит Матраимова в свой список, пойдет на выборы и подвергнется критике.

— Так значит, вот почему вы говорите, что И. Матраимову правильней пойти с СДПК?

— Да. Весь народ знает, что он в СДПК. Если пойдет в другую партию, тогда та партия попадет под пресс атаки и критики. Недавно корреспонденты радио сказали вроде, что дальше продолжат расследование миллионов на таможне. Они же и к выборам могут «взорвать бомбы». К тому же радио "Азаттык" судится с ними. Поскольку Матраимовы находятся в политике, поздней всегда могут оказаться под прицелом "Азаттыка". Как говорится, а во время выборов «пуще прежнего».

— На сегодняшний день одна из проблем – это улучшение качества парламента. С увеличением количества олигархов усиливается их влияние на политику. Беря с этой точки зрения, наверное, очень сложно улучшить качество парламента. Некоторые говорят, что надо принять закон о люстрации.

— Очень важно улучшить качество парламента. Если бы в парламент пришли не хапуги, а чистые, совестливые, лучшие представители элиты, то и общество бы выправилось, глядя на них. Улучшилось бы психологическое состояние, морально-нравственная устойчивость. Думаю, сегодня прежде всего надо действовать над этим вопросом.

Однако, к сожалению, у нас так не происходит? Сколько было сказано «примем закон о люстрации». Говорят, но не реализуется. Оказывается, политики друг друга не предают. Подтверждается выражение «ворон ворону глаз не выклюет». Но думаю, в Кыргызстане можно ввести другой вид люстрации. По-моему, надо улучшить качество законов, ввести новые нормы.

Например, есть конституционная норма, что в Кыргызстане на президентскую должность можно избираться только на один срок. В законы надо внести близкие к этому нормы. Олигарх не может быть учредителем политической партии (чтоб не повторялись истории с Атамбаевым).

Во-вторых, олигархи смогут избираться депутатом ЖК только один срок.

В-третьих, каждый кандидат, собравшийся идти в депутаты, должен обнародовать свое финансовое положение за последние 6 лет, дать отчет.

В-четвертых, думаю, надо ввести нормы, по которым каждому политику необходимо представлять государству отчет о денежных средствах, потраченных на проведенный им самим кок бору, ат чабыш, тои. Потому что большинство депутатов сегодняшнего парламента очень богаты. Но у большинства нет предприятий. Не дают рабочих мест кыргызстанцам. А тратят огромные деньги, проводят тои-развлечения и приходят депутатами. За последние 5 лет на местах проводят тои, козлодрания, на призы ставят лошадей, верблюдов, коров, ряды машин. Кто-то ставит 5 машин, а некоторые ставят до 10 машин. Откуда они берут деньги? Поэтому в народе существует мнение, что некоторые депутаты занимаются наркотрафиком.

Источник: газета «Жаны ордо» №3 от 21.02.2020/стр.10