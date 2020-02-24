Азамат Акенеев, эксперт: «Я не вижу другую страну, желающую инвестировать в Кыргызстан»

Расторгнуто соглашение о строительстве кыргызско-китайского торгово-логистического центра в Ат-Башинском районе.

Расторгнуто соглашение о строительстве кыргызско-китайского торгово-логистического центра в Ат-Башинском районе. Соответственно, не будет передано в аренду 200 гектаров земли на 49 лет китайской компании. Потому что местное население было недовольно и митинговало. Несколько дней назад собравшиеся в районном центре приняли резолюцию, выдвинули ряд требований и потребовали у правительства выполнить их. Что касается инвестора, собиравшегося отстроить логистический центр, то он уже вложил более 43 млн сомов. Теперь эти деньги должно вернуть правительство. Некоторые аналитики считают, что если бы отстроили центр, то он имел бы хорошее экономическое будущее, было много выгодных для нас обстоятельств. Кто теперь отстроит логистический центр? Не отпугнули ли мы своей счастье, будучи пессимистично настроенным и говоря о китайской экспансии?

— Господин Азамат, в Ат-Башинском районе отменили строительство логистического центра. Какие были риски, почему местные жители выступали на акциях протеста?

— Переговоры о строительстве логистического центра в Ат-Баши велись 20 лет. Для нашей экономики было бы выгодно не только провозить китайские товары через нашу территорию, но и сортировать их, перерабатывать. Для этого нам нужен был логистический центр. Сами знаете, Казахстан уже отстроил такой центр (Хоргос) и запустил давно. Из-за этого резко сократился объем груза, который проходил через нас. Не было каких-либо рисков, тем более для экологии, как были уверенны некоторые.

— А какова выгода?

— Кыргызстану очень нужен логистический центр. У нас была возможность. Если бы отстроили бы в Ат-Баши, центр работал бы в соответствии с законами Кыргызстана. 90% рабочих были бы местными жителями. Миграции стало бы меньше. Все меньше людей уезжали бы на чужбину в поисках работы. Появилась бы большая возможность развивать регионы. Но ат-башинцы не хотели такого развития. Печально.

— Что теперь будет? Другие согласятся построить центр?

— Китайская Народная Республика создавала для нас прекрасные условия для того, чтобы мы развивались как транзитная страна. Огорчает то, что соглашения не были воплощены в жизнь. В данное время я не вижу других стран, желающих инвестировать в Кыргызстан. Мы бы махнули рукой, если бы вслед за Китаем выстроились бы в очередь 4-5 государств. Но у нас все иначе. Предложили корейской компании. Но пока неизвестно – построят они или нет.

Источник: газета «Азия news» №7 от 20.02.2020 / стр. 4