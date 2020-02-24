Жыргалбек Турускулов, лидер фракции «Республика – Ата Журт»: «Я не намерен присоединятся к другой партии»

Скоро состоятся выборы в городах.

— Жыргалбек Куручбекович, появились разговоры о том, что ваша партия перестала финансироваться и не сможет принять участие в предстоящих выборах. Это правда?

— Скоро состоятся выборы в городах. Есть депутаты, которые были избраны от нашей партии в городах Токмок, Каракол, Балыкчи. Ведем с ними переговоры. В общем, работаем. К выборам готовы.

— Разве один Бабанов финансировал вашу партию?

— Будучи лидером партии, основную часть финансовых расходов он брал на себя. Конечно, кандидаты тоже выделяли свои деньги. Но тут важнее другое – авторитет членов партии и доверие народа.

— Скажите, если не секрет, от какой партии будете участвовать в следующих выборах?

— Пока думаю о том, что пойду от этой же партии. Сейчас готовимся, ведем переговоры. Не намерен присоединятся к другой партии.

— Есть разговоры, что внутри партии есть разногласия и разобщенность…

— Нет разобщения. Слухи будут всегда. Фракция работает. В работе всегда будут взлеты и падения. Партия не развалилась. У нас дела обстоят получше, чем в СДПК. Взгляните на аналитику. На вопрос: «Если завтра пройдут выборы, то какую партию поддержите?» — 18% респондентов выбрали «Республику». Под вопросом: «Какой партии доверяете?» — многие выбирают нашу партию. Потому что мы протолкнули 11 из 15 обещанных законов. На 75% выполнили свое обещание. Сейчас готовы 2 закона. Если они пройдут, то мы выполним обещания на 80-85%. Если взглянуть на другие партии, то по оценке независимых организаций они выполнили свои обещания на 18, 30 или 48%. Поэтому народ оказывает большое доверие «Республике».

— Омурбек Токтогулович вовсе не участвует в деятельности партии?

— Он сказал, что в бизнесе. Передал лидерство в партии Мирлану Жеенчороеву. Пока что не вмешивается.

Источник: газета «Азия news» №7 от 20.02.2020 / стр. 3