В ГУ «Унаа» новый руководитель

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о назначении директора в государственное учреждение «Унаа».
Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о назначении директора в государственное учреждение «Унаа». Им стал Марат Пирназаров. Информацию об этом Kaktus.media подтвердили в ГРС, которая курирует работу ГУ.
Пирназарову 39 лет. Уроженец Кара-Суйского района Ошской области. В 2012-2017-х годах занимал должность главы Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком (Госфиннадзор). C должности в 2017-м его снял Сапар Исаков.
По декларациям о доходах за 2015-2016-е годы Пирназаров получал зарплату в 350 тысяч в год. У него есть квартира в 85 квадратных метров и автомобиль.
13 февраля премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил с должности директора ГУ «Унаа» Алымжана Козубаева. Причиной стала рекомендация об увольнении рабочей группы Совета безопасности КР, которая ранее рассмотрела коррупционные зоны и риски в работе госучреждения «Унаа» при ГРС.
Источник: elgezit.kg
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