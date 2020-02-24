В ГУ «Унаа» новый руководитель

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о назначении директора в государственное учреждение «Унаа».

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о назначении директора в государственное учреждение «Унаа». Им стал Марат Пирназаров. Информацию об этом Kaktus.media подтвердили в ГРС, которая курирует работу ГУ.

Пирназарову 39 лет. Уроженец Кара-Суйского района Ошской области. В 2012-2017-х годах занимал должность главы Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком (Госфиннадзор). C должности в 2017-м его снял Сапар Исаков.

По декларациям о доходах за 2015-2016-е годы Пирназаров получал зарплату в 350 тысяч в год. У него есть квартира в 85 квадратных метров и автомобиль.

13 февраля премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил с должности директора ГУ «Унаа» Алымжана Козубаева. Причиной стала рекомендация об увольнении рабочей группы Совета безопасности КР, которая ранее рассмотрела коррупционные зоны и риски в работе госучреждения «Унаа» при ГРС.

Источник: elgezit.kg