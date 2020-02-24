Эльдар Айтматов: Информация о лишении дома-музея Чингиза Айтматова господдержки неверная 

«Мы, наоборот, ведем переговоры с правительством о получении поддержки от государства»
Информация о лишении дома-музея Чингиза Айтматова господдержки неверная. Об этом Vesti.kg сообщил сын писателя Чингиза Айтматова Эльдар Айтматов.
По его словам, дом-музей, наоборот, ждет от правительства поддержки.
- Мы в процессе переговоров, правительство думает, как осуществить поддержку, - поделился Айтматов. - Очень много юридических моментов, которые должны быть учтены в парламенте, министерствах. К сожалению, затягивается этот процесс.
Он рассказал, что сейчас дом-музей находится в плачевном состоянии.
- Дом очень старый, и мы своими усилиями ремонтируем его, - пояснил сын писателя. - Мы не можем перевести музей в другое место, так как там жил сам Чингиз Торокулович. Сейчас музей финансируется только из моего кармана.
Напомним, в социальной сети Twitter советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова написала, что дом-музей Чингиза Айтматова остался без господдержки.
Источник: VESTI.KG
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