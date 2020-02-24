Новым главой аппарата Верховного суда КР стал экс-председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров (биография)

В Верховном суде КР сменился глава аппарата. Новым руководителем назначен Эркинбек Мамыров.

В Верховном суде КР сменился глава аппарата. Новым руководителем назначен Эркинбек Мамыров Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Бывший руководитель аппарата Марат Осмонкулов сложил полномочия по собственному желанию.

Биография

Эркинбек Мамыров с 1 июля 2016 года по 30 июня 2019 года являлся председателем Конституционной палаты Верховного суда.

Эркинбек Мамыров родился 22 октября 1965 года в городе Нарын Нарынской области. Окончил юридический факультет Кыргызского государственного университета по специальности «правоведение».

В 1991-1995 годах работал в Министерстве юстиции КР. Прошел путь от специалиста 1 категории до заместителя начальника управления подготовки законопроектов — начальника отдела.

В 1995 году — старший консультант отдела обеспечения деятельности Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР.

С 1999 по 2002 годы — заместитель министра юстиции.

В 2002-2005 годах — первый заместитель министра юстиции.

В 2005-2007 годах — и.о. министра юстиции, статс-секретарь Министерства юстиции КР.

В 2007 году — заместитель постоянного представителя правительства в Жогорку Кенеше КР.

С 2008 по 2010 год — лидер компонента проекта Пороговой программы счета вызовов тысячелетия.

С мая 2010 года по декабрь 2011 года — заведующий отделом правового обеспечения аппарата Временного правительства, администрации президента КР.

С декабря 2011 года по ноябрь 2012 года — заведующий отделом правового обеспечения Аппарата правительства КР.

21 ноября 2012 года Жогорку Кенешем избран судьей Конституционной палаты Верховного суда КР.

С 1 июля 2013 по 30 июня 2016 года — заместитель председателя Конституционной палаты Верховного суда КР.

С 1 июля 2016 года по 30 июня 2019 года — председатель Конституционной палаты Верховного суда КР.

С 1 июля 2019 года — судья Конституционной палаты Верховного суда КР.

С 1 июля 2016 года по 30 июня 2019 года являлся председателем Конституционной палаты Верховного суда.

Источник: elgezit.kg