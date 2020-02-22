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Орденом “Достук” наградили министра обороны России Сергея Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу награжден орденом “Достук”.

Министр обороны России Сергей Шойгу награжден орденом “Достук”. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Шойгу награжден орденом за значительный вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Источник: ru.reporter.kg

           

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