Аида Исмаилова, депутат ЖК от фракции «Республика – Ата Журт»: «У женщины, прибывшей из Китая, не обнаружили признаки коронавируса»

Эта женщина прилетела не из Уханя, а из другого города Китая.

— Аиде Жекшенбаевна, недавно вы поднимали вопрос о том, что прибывшую из Китая женщину разместили в общей палате, с другими пациентами. Что в итоге произошло?

— Все это проверили. Эта женщина прилетела не из Уханя, а из другого города Китая. Вчера мне ответили в письменной форме. Ее проверили и не обнаружили признаки коронавируса. Сейчас она содержится в отдельной палате в роддоме №4. Потому что эта женщина проделала долгий путь. Такое путешествие может навредить беременной женщине.

— Министерство здравоохранения отчитывается, мол, на пунктах пограничного пропуска, в аэропортах подготовили столько-то палат, коек. Насколько это правильно?

— Вчера я уточнила, действительно подготовились. Подготовили здание недалеко от аэропорта «Манас». Создали алгоритм. Там указано, какие процедуры должен пройти прибывший в Кыргызстан гражданин Китая или наш гражданин. Приехавшие из-за границы сначала проходят полное обследование. «Если будут обнаружены какие-либо симптомы, то назначаются дополнительные обследования, проводятся соответствующие мероприятия», — сказали они. В общем, подготовлены. Боже упаси! Наша судьба в наших руках.

Источник: газета «Азия news» №7 от 20.02.2020 / стр. 8