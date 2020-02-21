Находящийся под арестом Сапарали Борубаев пожаловался прокуратуре на давление милиции

Арестованный по статье «Хулиганство» председатель Катранского айылного кенеша Лейлекского района Сапарали Борубаев подвергается психологическому давлению со стороны следователя.

Арестованный по статье «Хулиганство» председатель Катранского айылного кенеша Лейлекского района Сапарали Борубаев подвергается психологическому давлению со стороны следователя. Об этом «Марал» сообщил адвокат задержанного главы сельского кенеша Асылбек Кунгуров. По его словам, Борубаев обратился с жалобой в прокуратуру.

Сегодня вместе с прокурором он встретился с Сапарали Борубаевым в изоляторе временного содержания Баткенской раймилиции. Борубаев написал в прокуратуру заявление, в котором жалуется на давление различного рода со стороны следователя Баткенской областной милиции Замира Бекмырзаева.

— По делу была создана следственная группа, которую возглавляет Замир Бекмырзаев. Он проводит следствие в одиночку. Оказывается, он психологически давит на Борубаева, говоря, что если тот признает предъявленную вину, то сократят дело, а если не признает, что дело его плохо. На моих глазах он написал в прокуратуру жалобу на него, — рассказал адвокат.

Кроме того, защитник отметил, что обратившийся в милицию с заявлением против Сапарали Борубаева депутат местного кенеша Нурдин Дуйшебаев написал встречное заявление об отсутствии претензий.

Как добавил адвокат, следственная группа также включила в возбужденное уголовное дело статью «Разбой» по произошедшему на золоторудном месторождении в лейлекском селе Озгоруш в 2012 году факту, добавил адвокат.

Источник: maralfm.kg