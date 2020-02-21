Салымбеков снова выйдет на сцену

Известный Аскар Салымбеков сильно ошибся на парламентских выборах 2015 года, объединившись с партией Адахана Мадумарова «Бутун Кыргызстан».

Известный Аскар Салымбеков сильно ошибся на парламентских выборах 2015 года, объединившись с партией Адахана Мадумарова «Бутун Кыргызстан». В конце его карман отощал, не смог пройти через порог, остался в чистом поле. А молотящий языком джигит смачно сплюнул, развернулся в обратную сторону и пошел своей дорогой. С тех пор залегший в берлоге Салымбеков не показывался народу, а теперь снова собирается высунуть голову. Выборы-то приближаются, как говорится, надо завладеть устуканом. Конечно, некоторые говорят, сам Асаке не может выйти, духа не хватит. Они ошибаются, оказывается, он выступит сам. Судя по информации, намерен «оживить» основанную им самим в 2015 году партию Мурас. Очевидно, имеет цель не склоняться ни к оппозиции, ни к власти, а пойти самостоятельно. В общем, в последние годы Аскару мырзе не везет в политике. Наверное, если не зарежет верблюда, и не выполнит обряд «тулоо», то и в этом году не пройдет.

Источник: газета «De факто» №7 от 21.02.2020/стр.5