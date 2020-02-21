Депутаты ЖК прокомментировали слова президента об избирательном пороге (Видео)

Перед выборами партии начнут активно заниматься политикой, а фракции будут чрезмерно политизированы.

Перед выборами партии начнут активно заниматься политикой, а фракции будут чрезмерно политизированы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша 20 февраля в своем выступлении сказал президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в такой период будет много популизма, направленного на завоевание внимания населения.

«Законотворческая деятельность замедлится. Поэтому я хотел бы обратиться к вам и сказать, что в настоящее время на рассмотрении парламента находятся неотложные законопроекты, необходимые для экономики страны, развития государства и жизнедеятельности страны», - сказал Жээнбеков, обращаясь к депутатам.

Он отметил важность принятия законопроектов до выборов, так как следующий парламент начнет работу, а к этому времени необходимые законы должны вступить в силу.

Также президент Сооронбай Жээнбеков выразил свое мнение относительно избирательного порога на предстоящих выборах в парламент. Как он сказал, продолжаются активные дискуссии по процентному порогу.

«Мои соотечественники, некоторые депутаты, стремящиеся узнать мое мнение по данному вопросу, обращаются ко мне и напрямую, и через СМИ. В свое время многие находящиеся здесь депутаты поддержали 9-процентный порог и был принят соответствующий закон. Эта норма бурно обсуждается политическими силами, которые намерены принять участие в выборах. И я также не остаюсь в стороне от этих споров, не прекращающихся практически полгода», - сказал он и добавил, что сейчас много сторонников 9%, 7%, 5% и даже 3%.

Глава государства прокомментировал каждый вариант:

Порог в 9%: «Главным аргументом сторонников 9-процентного порога является стремление укрупнить партии. Готовы ли наши политические силы к этому? Как показали дискуссии в обществе, политические силы, лидеры партий, сами партии не готовы к этому. Что скрывать, у нашего народа есть хорошая поговорка — в одном казане не сварить головы двух баранов. В нашем обществе каждый политик считает себя лидером. Для укрупнений партий еще рано».

Порог в 7%: «7% — это пройденный нами испытанный путь».

Порог в 5% и 3%: «Сторонники этих порогов приводят аргумент, пользующийся поддержкой народа, поскольку утверждается, что необходимо дать возможность молодежи. Но на самом деле и здесь присутствуют корыстные интересы некоторых политических сил, прикрывающихся интересами молодежи».

Президент выразил надежду, что депутаты всесторонне обсудят и примут взвешенное решение по обсуждаемому законопроекту по процентному порогу.

Источник: АКИpress