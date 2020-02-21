Улугбек Ормонов, депутат ЖК от фракции «Бир Бол»: «Слова таджикского генерала воспринял как провокацию»

В таких обстоятельствах должен нести ответственность как прописавший, так и прописавшийся.

— Господин Улугбек, всплыли факты, когда по одному адресу прописались более 1 тысячи 300 человек. Это не преступление?

— Во-первых, никто не может ограничивать право граждан регистрироваться. Каждый гражданин может временно прописаться в городе, чтобы трудоустроиться. В таких случаях не должно возникать проблем. Но когда по одному адресу прописывается более тысячи человек, это, конечно, преступление. В таких обстоятельствах должен нести ответственность как прописавший, так и прописавшийся. Правоохранительным органам нужно внимательно поработать, предотвращать такие случаи перед выборами. Необходимо принять жесткие меры в отношении партий, которые такими путями намерены добиться победы на выборах. ЦИК нужно рассмотреть вопрос дисквалификации с выборов таких партий.

— У посольства прошел митинг после слов таджикского генерала по вопросу границ. Как вы думаете, генерал провоцирует?

— Я с самого начала осведомлен о том, что происходит на границе. Заявление таджикского генерала можно воспринимать как официальную позицию таджикского правительства. Потому что слова прозвучали в ходе пресс-конференции. Во-вторых, эти слова прозвучали угрожающе, так как прозвучали с уст генерала. Поэтому я считаю это провокацией. В данном случае нашему правительству, МИД нужно отреагировать жестко, чтобы впредь такое не повторялось. Не нужно ставить под сомнение нашу дружбу. Дружба между двумя народами крепка. Плохо, что такие слова говорит человек в чине генерала. Если понадобится, мы потребуем его ухода из органов.

— Мы помешали китайским инвесторам построить логистический центр на нашей территории. Повлияет ли это на приход инвесторов к нам?

— В последние годы были аннулированы ряд инвестиционных соглашений по требованию народа. Это признак халатности со стороны правительства. Результат того, что исполнительная власть и местные власти плохо работали. Прежде чем приглашать инвестора, подписывать соглашение, правительству следует во всем разобраться. Конечно, отказ от строительства логистического центра обязательно повлияет на прибытие потенциальных инвесторов.

Источник: газета «Азия news» №7 от 20.02.2020 / стр. 2