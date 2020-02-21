(Видео) Жанар Акаев: При снижении процентного порога молодые партии получат возможность выступить самостоятельно, не раболепствуя перед олигархами

При снижении процентного порога молодые партии получат возможность выступить самостоятельно, не раболепствуя перед олигархами.
При снижении процентного порога молодые партии получат возможность выступить самостоятельно, не раболепствуя перед олигархами. Такое мнение выразил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.
«До этого на круглых столах по снижению избирательного порога гражданское общество, депутаты, ряд политиков предлагали пятипроцентный порог. Другие депутаты предложили семипроцентный. На сегодняшнем заседании президент вроде согласился с семипроцентным барьером.
Источник: govori.tv
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