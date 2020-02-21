Депутат: Продающие свои голоса продают будущее государства, своих детей и последующих потомков

«Продающие свои голоса продают будущее государства, своих детей и последующих потомков», — заявил депутат Жогорку Кенеша Руслан Казакбаев.

«На сегодняшний день, как мы видим, царит полный беспорядок. Депутаты озвучили в Жогорку Кенеш факт прописки в одном доме 1 тысячи 300 человек. Однако правоохранительные органы приводят различные отговорки, например, говорят о необходимости изменения законов. Хочу спросить у компетентных органов, сколько дел возбуждено по факту незаконной прописки? Важен голос, волеизъявление каждого гражданина», — сказал Казакбаев.

Источник: govori.tv