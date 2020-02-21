Выборы-2020. О партиях, которые могут «выстрелить»

Все экспертные обсуждения последнего времени велись в основном вокруг партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» как фаворитов предстоящей избирательной кампании.

Все экспертные обсуждения последнего времени велись в основном вокруг партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» как фаворитов предстоящей избирательной кампании. Эти партии еще не начинали свои предвыборные кампании, но политическая «тусовка» убеждена, что именно они аккумулируют основные финансовые ресурсы и поддержку власти. Видимо, у осведомленной обо всем части нашего общества есть основания так полагать.

Но неожиданно предвыборная «картинка» изменилась. Выборы вполне могут стать более конкурентными, а их итоги совсем не такими, как ожидалось.

Новые правила

Президент Сооронбай Жээнбеков, выступая 20 февраля в Жогорку Кенеше, высказался по поводу избирательного барьера. Он дал однозначный сигнал, что надо отказаться от 9-процентного избирательного порога и вернуться к 7 процентам, которые он назвал «испытанным путем».

Снижение порога, безусловно, увеличивает шансы партий со средними, так сказать, «ресурсными возможностями» на попадание в Жогорку Кенеш.

Плюсом для таких партий оказался и недавний скандал с массовой пропиской граждан в населенных пунктах, где 12 апреля пройдут выборы в местные кенеши. После того как факты прописки обнародовали в публичном пространстве, использовать эту технологию в таких масштабах, как предполагалось, будет невозможным. Значит, стартовые позиции в предвыборной кампании для ее участников еще больше уравнялись.

Парламентские партии

Из 14 партий, принимавших участие в выборах в 2015 году, парламентскими стали шесть — СДПК, «Республика – Ата Журт», «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Бир Бол» и «Ата Мекен».

У СДПК нет никаких шансов пройти в будущий парламент. Партия фактически перестала существовать, развалившись на части. Да и члены партии поразбежались по другим партийным «квартирам». Скорее всего, откажется от борьбы «Республика». В партии уже заявили, что у них проблемы с финансированием, так как их лидер полностью отошел от дел и спонсировать партию больше не собирается.

Как самостоятельная партия не пойдет на выборы и «Онугуу-Прогресс». Партия скорее всего вольется в ряды «Мекеним Кыргызстан» или «Биримдик».

«Кыргызстан» будет баллотироваться, и у партии есть все, чтобы пройти в Жогорку Кенеш. Она входит в партийный топ, и если не будет больше делать ошибок в своей пиар-кампании, то может получить хороший результат.

Камчибек Ташиев, возможно, примет решение повести в парламент «Ата Журт» без «Республики». Он уже заявил СМИ, что намерен повторить успех своей партии 2010 года. Но сделать это в сегодняшней ситуации ему будет весьма сложно. В 2010-м за партию голосовал протестный электорат, не согласный с политикой «временщиков». Сейчас Ташиеву надо будет очень постараться, чтобы предложить избирателям что-то особенное.

Обновив свои ряды, будет бороться за депутатские мандаты и «Бир Бол». В случае с этой партией для конечного результата будет важно, кого сумеет собрать в своих рядах Алтынбек Сулайманов. Впрочем, это важно для всех партий.

Неплохие шансы, вопреки прогнозам экспертов, есть у партии «Ата Мекен». Последний социологический опрос, который в конце ноября — начале декабря проводил Международный республиканский институт, ставит «Ата Мекен» в тройку лидеров. Вместе с СДПК и «Республикой». Но, учитывая, что эти две партии в выборах участвовать не будут, именно за партию Текебаева будет голосовать часть избирателей «Республики» и СДПК. Так утверждает и социология. Это связано в том числе и с тем, что у «Ата Мекена» и лично Омурбека Текебаева высокая узнаваемость. Возможно, «поезд» «Ата Мекена» еще не ушел, и у партии есть все шансы стать парламентской.

Но, разумеется, что все еще может сильно измениться. По существу пока, поскольку речь идет о нашей кыргызской реальности, речь больше о наших ощущениях, и не более. Ну а до начала настоящей предвыборной гонки время еще есть.

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Источник: Elgezit.kg