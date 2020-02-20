Сможет ли «Ата Мекен» выйти из непростой ситуации?

Омурбек Текебаев отсидел за решеткой два года и семь месяцев.

Омурбек Текебаев отсидел за решеткой два года и семь месяцев. Нельзя сказать, что сегодня он в хорошем расположении духа. Его мозг перегружен размышлениями и тревогами. Он и сам не будет отрицать, что и на этот раз он пытается найти ответ на вопрос – как выйти победителем на парламентских выборах.

Если на этот раз его партия получит мало голосов и останется без мандатов, то это станет большим поражением в карьере Омуке. Он сам это понимает. Поэтому ему не спится, он думает над тем, как ухватиться за любую соломинку. Разве он забудет о том, как чуть не оказался на отшибе политики?

Да, политика многогранна. Иногда приходится расставаться с теми, кто был единомышленником и соратником. Например, возникли разногласия с Алмамбетом Шыкмаматовым. Текебаев задумался, когда Шыкмаматов сдал мандат, вышел из партии и пошел в противоположную сторону. Словно повредил свое крыло. Что касается Айсулуу Мамашевой, которая еще не окрепла в политике, то многих удивило ее избрание на должность лидера фракции. Очевидно, что решение было принято от безысходности. Значит, почти не осталось соратников, на которых можно положиться. Тем не менее господин Омурбек размышляет над тем, как уладить ситуацию.

Мудрый человек замечает, как он пытается собрать вокруг себя состоятельных людей, тайно отправляет к ним гонцов. Пока неизвестно, останутся ли в стае Каныбек Иманалиев, Сайдулла Нышанов, Бахадыр Сулейманов, Абдимуктар Маматов. Все остальные не дотягивают до Натальи Никитенко. Кроме того, он допустил большую ошибку, распрощавшись со многими сильными личностями из своей команды. В любом случае, положение «Ата Мекена» сейчас незавидное. Тяжело найти ответ на вопрос – смогут ли они самостоятельно пойти на выборы. Конечно, они могут говорить о планах, но придет время и выбранный ими курс будет как на ладони. Но пока что мало верится в то, что на этот раз сработает стратегическая тактика Текебаева…

Источник: газета «Ачык Соз» №3 от 20.02.2020 / стр. 2