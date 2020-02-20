Азимжан Аскаров сделал открытое обращение к правозащитным организациям и силовым структурам КР

В своем письме Азимжан Аскаров рассказал судьям, прокурорам, омбудсмену и ряду международных организаций о хронике своего дела, начиная с момента его расследования и рассмотрения в суде.

Осужденный на пожизненный срок лишения свободы по обвинению в причастности к событиям на юге страны в 2010 году правозащитник Азимжан Аскаров написал открытое обращение международным правозащитным организациям и силовым структурам Кыргызстана, сообщает «Азаттык».

В своем письме Азимжан Аскаров рассказал судьям, прокурорам, омбудсмену и ряду международных организаций о хронике своего дела, начиная с момента его расследования и рассмотрения в суде. Он напомнил, что доказательств его вины не было и нет, а власти страны не исполняют свои обязательства перед международными правозащитными организациями.

По мнению Аскарова, он был осужден по тяжким статьям по заказу тогдашнего руководства страны. В частности, он обвинил глав бывшего Временного правительства в том, что «они вмешивались в судебный процесс», а уголовное дело, по его мнению, «было изначально направлено на обвинительное заключение».

Кроме того, Азимжан Аскаров отметил, что «суд был настроен не выявить истинных убийц сотрудника милиции, а обвинить меня в разжигании межнациональной розни», и добавил, что во внимание не были приняты доказательства в виде документов с места событий.

В своем открытом обращении правозащитник указывает на нарушения законов при его задержании и дальнейшем расследовании дела против него, в частности, на пытки. При этом никаких мер по этому поводу, с его слов, принято не было. В заключительной части обращения, состоящего из более 10 страниц, Азимжан Аскаров отмечает: «Хочу сказать, чтобы народ КР знал — у меня перед Аллахом, народом и законом совесть чиста».

Власти Кыргызстана пока не прокомментировали обращение Аскарова. Силовые структуры заявили, что «решение по этому делу принимает суд».

Булак: elgezit.kg