(Видео) 3-5%, 7% или 9%? Президент С.Жээнбеков высказался об избирательном пороге на выборах в Жогорку Кенеш

Перед выборами партии начнут активно заниматься политикой, а фракции будут чрезмерно политизированы.
Перед выборами партии начнут активно заниматься политикой, а фракции будут чрезмерно политизированы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша 20 февраля в своем выступлении сказал президент Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что в такой период будет много популизма, направленного на завоевание внимания населения.
«Законотворческая деятельность замедлится. Поэтому я хотел бы обратиться к вам и сказать, что в настоящее время на рассмотрении парламента находятся неотложные законопроекты, необходимые для экономики страны, развития государства и жизнедеятельности страны», - сказал Жээнбеков, обращаясь к депутатам.
Он отметил важность принятия законопроектов до выборов, так как следующий парламент начнет работу, а к этому времени необходимые законы должны вступить в силу.
Также президент Сооронбай Жээнбеков выразил свое мнение относительно избирательного порога на предстоящих выборах в парламент. Как он сказал, продолжаются активные дискуссии по процентному порогу.
«Мои соотечественники, некоторые депутаты, стремящиеся узнать мое мнение по данному вопросу, обращаются ко мне и напрямую, и через СМИ. В свое время многие находящиеся здесь депутаты поддержали 9-процентный порог и был принят соответствующий закон. Эта норма бурно обсуждается политическими силами, которые намерены принять участие в выборах. И я также не остаюсь в стороне от этих споров, не прекращающихся практически полгода», - сказал он и добавил, что сейчас много сторонников 9%, 7%, 5% и даже 3%.
Глава государства прокомментировал каждый вариант:
Порог в 9%: «Главным аргументом сторонников 9-процентного порога является стремление укрупнить партии. Готовы ли наши политические силы к этому? Как показали дискуссии в обществе, политические силы, лидеры партий, сами партии не готовы к этому. Что скрывать, у нашего народа есть хорошая поговорка — в одном казане не сварить головы двух баранов. В нашем обществе каждый политик считает себя лидером. Для укрупнений партий еще рано».
Порог в 7%: «7% — это пройденный нами испытанный путь».
Порог в 5% и 3%: «Сторонники этих порогов приводят аргумент, пользующийся поддержкой народа, поскольку утверждается, что необходимо дать возможность молодежи. Но на самом деле и здесь присутствуют корыстные интересы некоторых политических сил, прикрывающихся интересами молодежи».
Президент выразил надежду, что депутаты всесторонне обсудят и примут взвешенное решение по обсуждаемому законопроекту по процентному порогу.
Источник: kg.akipress.org
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