Камчыбек Ташиев: Депутаты Жогорку Кенеша делятся на две категории

Политик поделился мнением, какая форма правления больше подходит Кыргызстану

Политик поделился мнением, какая форма правления больше подходит Кыргызстану

Экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев считает, что среди парламентариев есть и те, кто не заслуживает критики кыргызстанцев и готов работать во благо страны.

В своем интервью одной из отечественных газет политик рассказал, что депутаты для него делятся на две категории.

- Я читаю публикации в соцсетях, в СМИ и комментарии людей. К сожалению, не все ожидания избирателей оправдались. В этом не виноваты граждане. По моему мнению, депутаты, пришедшие в парламент, делятся на две категории.

Первые — те, кто преследует только свои личные цели. Такие приходят ради развития своего бизнеса и его защиты, укрепления кланов, чтобы получить пользу от депутатского мандата.

Вторые — это те, кто приходит ради правды, справедливости, кто хочет служить своей родине и желает изменений.

Нельзя критиковать всех нардепов, среди них есть и достойные. Быть парламентарием — это большая ответственность и ноша. Дал обещание народу — должен его выполнить. Без этого останешься без уважения.

А это равно смерти. Не просто так говорят у кыргызов: «Позор сильнее смерти». Если ты наденешь дорогой костюм, будешь выступать в парламенте, критиковать власть, это не говорит, что ты политик. Важно, чтобы депутат мог в нужный момент снять костюм, надеть простую одежду и помочь гражданам. Я не хочу быть политиком или депутатом, который не выходит из своего кабинета. Для меня важно знать, что происходит в стране, видеть ситуацию на месте, помогать в решении проблем, — сказал Ташиев.

Также он ответил на вопрос, какая форма правления больше подходит для Кыргызстана — диктатура или демократия.

- Народу Кыргызстана в первую очередь нужна справедливость. Кыргызы — народ демократичный по характеру, народ, который любит свободу. При правлении государством важно отталкиваться от справедливости. Там, где нет справедливости, не может процветать демократия. Какие бы испытания кыргызы ни прошли, никогда не будут терпеть несправедливости. Если говорить о диктатуре, я против кланового правления. Не нужно создавать монополию власти, результат будет плохим как для народа, так и для диктатора, — отметил экс-депутат.

Камчыбек Кыдыршаевич рассказал, что для него власть — это большая ответственность и работа.

- Я воспринимаю власть как большое испытание, данное джигиту. Это экзамен жизни, который ты должен сдать на пять. Ошибка некоторых политиков в том, что принимают власть как инструмент для материального обогащения. Во многих случаях власть портит человека, — подчеркнул он.

Беседа была не только о политике. Ташиев рассказал, что любит читать книги Чынгыза Айтматова, и посоветовал произведение Тологона Касымбекова молодому поколению.

- Хочу посоветовать молодежи прочитать книгу Тологона Касымбекова «Сломанный меч». Это не просто роман, который отражает историю нашего народа. В произведении рассказывается о двуличности Кокандского ханства, о борьбе за власть и политических играх, — заметил он.

Политика поставил в неудобное положение вопрос о его материальном состоянии.

- Могу сказать, что в материальном плане я успешный человек. Не люблю тех, кто говорит, что я богат. На улице не остался, есть машина, дом, обеспечиваю свою семью. Я считаю, что если ты, возвращаясь домой, покупаешь семье четыре булки хлеба и хотя бы 1 сом можешь дать нуждающемуся, то ты не бедный человек.

Источник: vesti.kg