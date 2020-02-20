Жээнбеков: Борьба с коррупцией продолжится и наберет обороты

Борьба с коррупцией продолжится и наберет обороты.
Борьба с коррупцией продолжится и наберет обороты. Об этом на заседании парламента сообщил президент КР Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, идет борьба с бывшими чиновниками, которые пользовались коррупционными схемами.
«Это работа не остановится, а продолжится с новой силой. На трех заседаниях Совета безопасности были рассмотрены вопросы этой борьбы. Мы не можем бороться с коррупцией только методом заключения под стражу. Необходимо также проводить профилактические меры против коррупции в виде внедрения цифровизации и также рассмотреть другие пути борьбы с коррупцией, декриминализировать экономические преступления», - сказал Жээнбеков.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!