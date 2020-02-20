Жээнбеков: Борьба с коррупцией продолжится и наберет обороты

Борьба с коррупцией продолжится и наберет обороты.

Борьба с коррупцией продолжится и наберет обороты. Об этом на заседании парламента сообщил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, идет борьба с бывшими чиновниками, которые пользовались коррупционными схемами.

«Это работа не остановится, а продолжится с новой силой. На трех заседаниях Совета безопасности были рассмотрены вопросы этой борьбы. Мы не можем бороться с коррупцией только методом заключения под стражу. Необходимо также проводить профилактические меры против коррупции в виде внедрения цифровизации и также рассмотреть другие пути борьбы с коррупцией, декриминализировать экономические преступления», - сказал Жээнбеков.

Источник: Кабар